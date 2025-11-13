Инженеры в Тюменской области возглавили топ высокооплачиваемых офисных специалистов

На втором месте по уровню средних зарплатных предложений оказались программисты — на этих позициях за период с января по октябрь 2025 года кандидатам предлагали порядка 132 298 рублей, однако фактический заработок может варьироваться в зависимости от грейда специалиста и конкретных задач. Замыкают тройку лидеров менеджеры по туризму — за период с января по октябрь 2025 года они могли рассчитывать в среднем на 104 470 рублей ежемесячно.