Инженеры в Тюменской области возглавили топ высокооплачиваемых офисных специалистов
В Тюменской области инженеры зарабатывают почти 134 тысячи рублей в месяц
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Тюменской области по итогам десяти месяцев текущего года самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами стали инженеры. Как сообщили URA.RU аналитики «Авито Работы», в среднем им предлагают зарплату 133 772 рублей.
«В Тюменской области рейтинг самых высокооплачиваемых офисных специалистов возглавили инженеры. В среднем этим специалистам предлагали 133 772 рублей в месяц за полный рабочий день», — сообщили эксперты.
На втором месте по уровню средних зарплатных предложений оказались программисты — на этих позициях за период с января по октябрь 2025 года кандидатам предлагали порядка 132 298 рублей, однако фактический заработок может варьироваться в зависимости от грейда специалиста и конкретных задач. Замыкают тройку лидеров менеджеры по туризму — за период с января по октябрь 2025 года они могли рассчитывать в среднем на 104 470 рублей ежемесячно.
