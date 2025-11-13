Логотип РИА URA.RU
Инженеры в Тюменской области возглавили топ высокооплачиваемых офисных специалистов

В Тюменской области инженеры зарабатывают больше других офисных специалистов
13 ноября 2025 в 05:15
В Тюменской области инженеры зарабатывают почти 134 тысячи рублей в месяц

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Тюменской области по итогам десяти месяцев текущего года самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами стали инженеры. Как сообщили URA.RU аналитики «Авито Работы», в среднем им предлагают зарплату 133 772 рублей.

«В Тюменской области рейтинг самых высокооплачиваемых офисных специалистов возглавили инженеры. В среднем этим специалистам предлагали 133 772 рублей в месяц за полный рабочий день», — сообщили эксперты.

На втором месте по уровню средних зарплатных предложений оказались программисты — на этих позициях за период с января по октябрь 2025 года кандидатам предлагали порядка 132 298 рублей, однако фактический заработок может варьироваться в зависимости от грейда специалиста и конкретных задач. Замыкают тройку лидеров менеджеры по туризму — за период с января по октябрь 2025 года они могли рассчитывать в среднем на 104 470 рублей ежемесячно.

