Сезон закаливания открыт: где тюменцы могут стать моржами

В Тюмень постепенно приходит зима, а любители экстремального закаливания готовятся штурмовать проруби. Интерес к моржеванию растет с каждым годом, и сейчас число «моржей» в областной столице перевалило за 30 тысяч человек, заявил куратор регионального проекта «Моржи Тюмени» Алексей Салмин. URA.RU публикует рекомендации, как тюменцам подготовиться к моржеванию и где безопасно окунуться в холодную воду.

«Сезон закаливания официально открыт 4 ноября, в День народного единства. Сейчас в областной столице более 5000 человек регулярно „дружат“ с холодной водой, а на Крещенские купания число желающих окунуться достигает 30 тысяч человек, их тоже можно смело отнести к моржам», — поделился Салмин.

Где в Тюмени можно закаливаться

Лидером среди мест, где можно закаляться, является клуб «Аквайспорт» на Липовом озере. Как сообщил URA.RU Алексей Салмин, там занимается наибольшее количество любителей поплавать в холодной воде. Клуб открыт со вторника по воскресенье с 14:00 до 21:00.

Еще одно такое учреждение — «Моржи Тюмени». Оно располагается на берегу озера Кривого, в северной части города. Там опытные спортсмены готовы помочь начинающим моржам в тренировках по закаливанию. Дадут советы и подскажут, как это правильно сделать. Центр работает по вторникам, четвергам и выходным с 16:00.

Клуб зимнего плавания и закаливания «Кристалл» находится вблизи Студенческого пруда и является одним из старейших в Тюмени. В нем моржам готовы предоставить тренировки по закаливанию, окунанию в прорубь, а после — отдых в бане. Клуб работает со вторника по воскресенье с 16:00.

Как работает закаливание

Резкое изменение температуры тела способствует укреплению нервной системы и способствует развитию мышц и костей. После моржевания улучшается работа внутренних органов и активизируется обмен веществ. Однако, для достижения такого эффекта температура воды должна быть ниже +12 градусов. Более высокая резко снижает положительное действие.

Чтобы добиться подобного эффекта, закаливание должно быть регулярным. Советуют проводить моржевание ежедневно или через день, не допуская длительных перерывов.

Что нужно знать перед закаливанием

Закаливание — долгий процесс, который стоит начинать с малого. Первые шаги начинающим моржам стоит делать в теплое время, постепенно приучая тело к низким температурам. До этого желательно пройти ряд обследований, чтобы медицинский сотрудник дал заключение о здоровье человека.