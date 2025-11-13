Тюменцев ждет морозный и снежный день
Местами в регионе похолодает до -12 градусов
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
На территории Тюменской области днем 13 ноября ожидается похолодание местами до -12 градусов и будет идти снег. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В Тюменской области днем 13 ноября прогнозируется температура воздуха -2, -7 градуса, местами до -7, -12. Будет идти небольшой снег», — сообщается на сайте правления.
Синоптики также предупреждают жителей региона о гололеде и ветре. Скорость воздушных масс составит 7-12 м/с.
