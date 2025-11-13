У жителей тюменского села идет война с властями из-за детской площадки

Детскую площадку демонтировали летом этого года Фото: Размик Закарян © URA.RU

Тюменцы из села Памятное под Ялуторовском (Тюменская область) воюют с местными властями из-за единственной детской площадки, которую недавно демонтировали. Об этом местные жители рассказали URA.RU.

«У нас летом убрали детскую площадку в сквере Памяти. Она была единственной, на которой детям было интересно. Есть еще одна, но на ней только тренажеры. А маленьким нужны горки, качели, песочницы. Теперь мы вынуждены ездить в ближайший город Ялуторовск, чтобы развлечь своих детей», — рассказал агентству Сергей.

Согласно документам Администрации Ялуторовского муниципального района, которые есть в распоряжении редакции, площадку демонтировали из-за ее неудовлетворительного состояния. Власти полагают, что дети могли пораниться на ней во время игр.

Вместе с тем власти рекомендовали местным жителям посещать другие площадки для игр. Среди них пространство с велосипедной разметкой, площадка с уличными тренажерами, а также на территории детского сада.

На это, в свою очередь, сельчане отметили, что детям банально скучно играть в таких локациях. А на часть из них попасть вообще невозможно. Например, площадка в детсаду закрыта для посещения. Чтобы поскорее решить свою проблему, местные жители обратились к депутату Тюменской областной Думы Ивану Левченко. Тюменцы суммарно собрали 52 подписи.

Вместе с тем, в администрации муниципалитета отметили, что на данный момент средства на установку новой площадки не предусмотрены. Если финансирование будет найдено, то площадку установят. Местные власти также предложили тюменцам создать инициативную группу во главе с руководителем Памятинского сельского поселения, чтобы разработать проект будущей площадки.

URA.RU не смогло получить оперативный комментарий от администрации Ялуторовского муниципального округа. Туда направлен письменный запрос.