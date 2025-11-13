Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Золотой запас России поставил новый рекорд по росту

13 ноября 2025 в 09:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Золотые резервы России приросли на 92 миллиарда долларов

Золотые резервы России приросли на 92 миллиарда долларов

Фото: Илья Московец © URA.RU

Золотые резервы России установили новый рекорд по темпам роста: за последние 12 месяцев они увеличились на 92 миллиарда долларов. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на данные ЦБ.

«Золотые резервы России за последние 12 месяцев выросли на рекордные 92 миллиарда долларов — больше чем за предыдущие четыре года вместе взятые», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Центрального банка. Отмечается, что на 1 ноября 2025 года стоимость золотых слитков в хранилищах Банка России достигла 299,8 миллиарда долларов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 207,7 миллиарда долларов.

Такой стремительный рост резервов стал возможен благодаря увеличению цен на золото. За данный период цены на металл выросли в 1,5 раза — с 2,7 тысячи до четырех тысяч долларов за тройскую унцию.

Продолжение после рекламы

Несмотря на рост стоимости, физическое количество золота в резервах страны немного снизилось — на 100 тысяч тройских унций (около 3,1 тонны). На 1 октября запасы составляли 74,9 миллиона тройских унций (2329,7 тонны).

Доля золота в общих резервах страны на начало ноября достигла 41,3%. При этом валютная часть международных активов России за последний год увеличилась лишь на 0,5%, достигнув 426 миллиардов долларов. Для сравнения: в период с октября 2020 по октябрь 2024 года золотые резервы пополнились на 69 миллиардов долларов, что существенно меньше текущего годового прироста.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (2)
  • Старожил
    13 ноября 2025 09:45
    🤔Богата Россия ресурсами.. Нефтью, газом, алмазами, изумрудами, золотом, лесом.. А кто всё это добывал на копеечных пенсиях сидит..
  • Дед
    13 ноября 2025 09:27
    Для нас простых это значимо?!
Добавить комментарий
Следующий материал