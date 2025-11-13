Золотой запас России поставил новый рекорд по росту
Золотые резервы России приросли на 92 миллиарда долларов
Фото: Илья Московец © URA.RU
Золотые резервы России установили новый рекорд по темпам роста: за последние 12 месяцев они увеличились на 92 миллиарда долларов. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на данные ЦБ.
«Золотые резервы России за последние 12 месяцев выросли на рекордные 92 миллиарда долларов — больше чем за предыдущие четыре года вместе взятые», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Центрального банка. Отмечается, что на 1 ноября 2025 года стоимость золотых слитков в хранилищах Банка России достигла 299,8 миллиарда долларов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 207,7 миллиарда долларов.
Такой стремительный рост резервов стал возможен благодаря увеличению цен на золото. За данный период цены на металл выросли в 1,5 раза — с 2,7 тысячи до четырех тысяч долларов за тройскую унцию.
Несмотря на рост стоимости, физическое количество золота в резервах страны немного снизилось — на 100 тысяч тройских унций (около 3,1 тонны). На 1 октября запасы составляли 74,9 миллиона тройских унций (2329,7 тонны).
Доля золота в общих резервах страны на начало ноября достигла 41,3%. При этом валютная часть международных активов России за последний год увеличилась лишь на 0,5%, достигнув 426 миллиардов долларов. Для сравнения: в период с октября 2020 по октябрь 2024 года золотые резервы пополнились на 69 миллиардов долларов, что существенно меньше текущего годового прироста.
- Старожил13 ноября 2025 09:45🤔Богата Россия ресурсами.. Нефтью, газом, алмазами, изумрудами, золотом, лесом.. А кто всё это добывал на копеечных пенсиях сидит..
- Дед13 ноября 2025 09:27Для нас простых это значимо?!