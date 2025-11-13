Золотой запас России поставил новый рекорд по росту

Золотые резервы России приросли на 92 миллиарда долларов Фото: Илья Московец © URA.RU

Золотые резервы России установили новый рекорд по темпам роста: за последние 12 месяцев они увеличились на 92 миллиарда долларов. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на данные ЦБ.

«Золотые резервы России за последние 12 месяцев выросли на рекордные 92 миллиарда долларов — больше чем за предыдущие четыре года вместе взятые», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Центрального банка. Отмечается, что на 1 ноября 2025 года стоимость золотых слитков в хранилищах Банка России достигла 299,8 миллиарда долларов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 207,7 миллиарда долларов.

Такой стремительный рост резервов стал возможен благодаря увеличению цен на золото. За данный период цены на металл выросли в 1,5 раза — с 2,7 тысячи до четырех тысяч долларов за тройскую унцию.

Несмотря на рост стоимости, физическое количество золота в резервах страны немного снизилось — на 100 тысяч тройских унций (около 3,1 тонны). На 1 октября запасы составляли 74,9 миллиона тройских унций (2329,7 тонны).