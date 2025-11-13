Вспышка на Солнце привела к сильнейшим полярным сияниям десятилетия
До Земли дошел третий выброс солнечной плазмы
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
За последние два дня произошла третья вспышка на Солнце. Она вызвала сильнейшие за последние десять лет полярное сияние. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН
«Пришел третий выброс плазмы. Наблюдаются одни из самых сильных полярных сияний десятилетия. Есть шанс увидеть, начиная с широт 45 градусов», — сообщает telegram-канал лаборатории.
По данным ИКИ РАН, в ближайшие дни ожидается воздействие еще нескольких волн, образовавшихся в результате серии вспышек на Солнце. Астрономы отмечают, что подобная активность светила наблюдается крайне редко и может привести не только к небесным явлениям, но и к сбоям в работе спутников и навигационных систем.
Ранее, 12 ноября, ученые зафиксировали мощную магнитную бурю, вызванную первым облаком солнечной плазмы, который достиг Земли. Прогнозируемая слабая магнитная буря оказалась сильнее, чем ожидалось. Плотность и температура плазмы вокруг планеты в десятки раз выше нормы, а индукция магнитного поля достигла исторического максимума.
