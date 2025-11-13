Логотип РИА URA.RU
Наука и техника

Вспышка на Солнце привела к сильнейшим полярным сияниям десятилетия

13 ноября 2025 в 08:43
За последние два дня произошла третья вспышка на Солнце. Она вызвала сильнейшие за последние десять лет полярное сияние. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

«Пришел третий выброс плазмы. Наблюдаются одни из самых сильных полярных сияний десятилетия. Есть шанс увидеть, начиная с широт 45 градусов», — сообщает telegram-канал лаборатории. 

По данным ИКИ РАН, в ближайшие дни ожидается воздействие еще нескольких волн, образовавшихся в результате серии вспышек на Солнце. Астрономы отмечают, что подобная активность светила наблюдается крайне редко и может привести не только к небесным явлениям, но и к сбоям в работе спутников и навигационных систем.

Ранее, 12 ноября, ученые зафиксировали мощную магнитную бурю, вызванную первым облаком солнечной плазмы, который достиг Земли. Прогнозируемая слабая магнитная буря оказалась сильнее, чем ожидалось. Плотность и температура плазмы вокруг планеты в десятки раз выше нормы, а индукция магнитного поля достигла исторического максимума.

