Вспышка на Солнце привела к сильнейшим полярным сияниям десятилетия

До Земли дошел третий выброс солнечной плазмы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

За последние два дня произошла третья вспышка на Солнце. Она вызвала сильнейшие за последние десять лет полярное сияние. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

«Пришел третий выброс плазмы. Наблюдаются одни из самых сильных полярных сияний десятилетия. Есть шанс увидеть, начиная с широт 45 градусов», — сообщает telegram-канал лаборатории.

По данным ИКИ РАН, в ближайшие дни ожидается воздействие еще нескольких волн, образовавшихся в результате серии вспышек на Солнце. Астрономы отмечают, что подобная активность светила наблюдается крайне редко и может привести не только к небесным явлениям, но и к сбоям в работе спутников и навигационных систем.

