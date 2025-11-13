Экс-замминистра обороны Павел Попов хранил у себя дома оружие

У экс-замглавы Минобороны генерала Попова нашли раритетный «Маузер» Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Бывший заместитель Минобороны генерал армии Павел Попов хранил у себя дома раритетный пистолет «Маузер», а также иное боевое и охотничье оружие. На некоторые из образцов у него не было разрешения. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на материалы дела обвиняемого в коррупции офицера.

«У Попова имеются два огнестрельных нарезных пистолета „Маузер“ и ПМ, охотничье гладкоствольное ружье ИЖ-27, газовое оружие. Также у него было обнаружено и изъято охотничье нарезное ружье „Вепрь“ и 40 патронов к нему», — сообщается в материалах дела. Информацию об этом передает ТАСС.

Там же отметили, что у военного было обнаружено ружье «Вепрь» без лицензии. Попов, согласно материалам дела, не знал о ее отсутствии. Генерал утверждает, что оружие было подарено ему бывшим губернатором Хакасии Виктором Зиминым, и к нему прилагался паспорт со всеми необходимыми документами.

235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме рассматривает дело Попова. Генералу вменили получение особо крупной взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий. Следственные действия по делу завершили в конце августа, а материалы насчитывают 56 томов.

Генерал армии Павел Попов был арестован в августе 2024 года по обвинениям в получении взятки, мошенничестве, незаконном хранении оружия, служебном подлоге и превышении должностных полномочий. По версии следствия, с 2022 по 2024 год Попов

Сторона гособвинения ходатайствовала о закрытии процесса из-за сведений о государственной тайне и местах жительства военнослужащих, которые могут стать целью террористических атак. Адвокат Денис Сагач настаивал на открытом судебном следствии. Попов вину не признает. Следствие установило, что в 2014–2024 годах он получал взятки от руководителя компании «Бамстройпуть» в виде возможности безвозмездного пользования квартирой и автомобилем.