Челябинский «Трактор» в Омске попробует завершить победой выездную серию

Сегодня в Омске местный ХК «Авангард» и челябинский «Трактор» проведут третий в нынешнем сезоне матч, в котором попытаются выйти вперед в урало-сибирской серии. Каковы прогнозы на сегодняшний матч, и какие сильные стороны команд — читайте в материале URA.RU.

История противостояния

В первых двух играх сезона 2025/2026 команды обменялись победами. Хотя оба матча проходили на челябинском льду: сначала «Трактор» разгромил «Авангард» 5:1, а потом омичи взяли реванш — 8:5.

Интересно, что предстоящая игра «Авангарда» и «Трактора» станет сотой в истории противостояния команд в чемпионатах страны. Из предыдущих 99 встреч челябинцы выиграли 51 матч, проиграли 44 и сыграли вничью четыре раза. Разница шайб — 286:269 также в пользу «Трактора». К тому же пять последних матчей в Омске выиграл тоже «Трактор».

С чем подошли к матчу

В десяти последних матчах сезона «Трактор» выиграл шесть раз, что показывает нестабильную игру челябинцев. Причем, выездные матчи черно-белые с начала сезона проводят гораздо слабее.

В пользу «Трактора» говорит победа в двух последних выездных матчах дальневосточного турне — над «Адмиралом» и «Амуром». Но перед этим было поражение от «Нефтехимика» 3:4, в котором «трактористам» немного не хватило, чтоб довести до конца знаменитый камбэк.

А вот «Авангард» в своей поездке на Дальний Восток потерпел два поражения в овертаймах — от «Амура» 2:3 и от «Адмирала» 1:2 ОТ. После этого подопечные Ги Буше на домашнем льду не смогли распечатать ворота СКА (0:1): впервые в текущем сезоне «Авангард» не смог забить в домашнем противостоянии, хоть и нанес в полтора раза больше бросков в створ. Налицо — трудности с реализацией. Все это на фоне 75-летия омского хоккея, но в праздничные дни порадовать болельщиков пока не удается.

В турнирной таблице у «Авангарда» и «Трактора» сейчас по 31 очку, но челябинцы провели на два матча больше.

На кого рассчитывать

В составе челябинского «Трактора» в матче с «Амуром» голом и передачей отметился вернувшийся из НХЛ Виталий Кравцов. Учитывая его высокие результаты в сезоне 2024/2025 — 58 очков в регулярке (27+31) и 7 в плей офф (6+1), тренерский штаб связывает с ним большие надежды. Зато в составе «Трактора» больше нет мастеровитого нападающего Пьеррика Дюбе, обменянного в питерский СКА. И это несмотря на его высокие результаты — 14 (7+7) очков в 21 матче сезона.

В то же время форвард «Трактора» Джошуа Ливо сейчас в пятерке лучших бомбардиров сезона — 10+16 в 23 играх. Джордан Гросс — в топ-5 бомбардиров-защитников — 6+13 в 25 матчах. Григорий Дронов — в пятерке ведущих снайперов-защитников (шесть шайб в 21 матче). Нападающий Семен Дер-Аргучинцев — второй в ассистентской гонке (19 передач в 23 играх). Защитник Логан Дэй — в лидерах по количеству блокированных бросков (70 в 25 матчах).

Что касается омского «Авангарда», Дамир Шарипзянов лидирует в списках лучших бомбардиров и снайперов регулярки среди защитников — 8+14 в 24 матчах. Нападающий «Авангарда» Константин Окулов — на первом месте в чемпионате по победным шайбам (пять в 24 встречах).

Еще один несомненный плюс «Авангарда» — лучшее большинство в лиге в нынешнем сезоне: 24 шайбы из 72 попыток, или 33,3% реализации. Так что «Трактору» надо забыть свою «любовь» к необязательным удалениям.

Прогнозы

Накануне матча большинство букмекеров делают ставку на победу «Авангарда». У омичей коэффициент 1,88, тогда как у «Трактора» — 3,40.