Певица MONA перенесла концерт в Челябинске из-за болезни

Концерт артистки состоится только в следующем году Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Концерт певицы MONA (настоящее имя — Дарья Кастовская) в Челябинске перенесен с 21 ноября на 28 мая 2026 года. Причиной отмены стала болезнь артистки, сообщается в официальной группе мероприятия во «ВКонтакте».

«Челябинск, внимание! Концерт MONA переносится на 28 мая 2026 года в связи с болезнью артистки. Все ранее приобретенные билеты остаются действительными и не требуют обмена. Если вы хотите сдать билет, то возврат осуществляется по месту покупки у билетного оператора. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание», — уточнили организаторы.