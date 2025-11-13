Адвокаты и представители прибыли в суд на рассмотрение дела ОПГ «Махонинские» Фото: Павел Сидоров © URA.RU

В Советском суде Челябинска продолжилось рассмотрение дела о передаче государству имущества группировки «Махонинские». Возможно, дело рассмотрят сегодня до конца дня, передает с места события корреспондент URA.RU.

«Адвокаты и представители ОПГ „Махонинские“ прибыли вовремя. Со слов одного из адвокатов, судья настроен оптимистично. И сегодня до конца дня дело могут рассмотреть», — передает корреспондент URA.RU из Советского суда. Накануне рассмотрение дела по передаче имущества ОПГ «Махонинские» было поставлено на паузу.

В общей сложности в деле фигурируют 23 ответчика. В списке кроме братьев Андрея и Александра Махониных значатся их родственники, бизнес-партнеры и менеджеры. Несколько человек и фирм обозначены в качестве заинтересованных лиц.

Дело рассматривается в порядке административного производства, а не гражданского, как это было с «Макфой». Сам процесс проходит в закрытом режиме. «Двери зала закрыты. Представителям СМИ входить запрещено», — сообщает журналист URA.RU.

Генпрокуратура РФ обратилась в суд и потребовала признать челябинскую группировку «Махонинские» экстремистской организацией. Помимо запрета ее деятельности, ведомство требует изъять в пользу государства имущество ОПГ, которое оценивается в 2,5 миллиарда рублей. ФСБ ранее провела обыски. Приставы начали арестовывать имущество фигурантов дела.