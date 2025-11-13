Почему в Челябинске резко подешевело съемное жилье

В среднем стоимость аренды жилья снизилась до 27 000 рублей в месяц Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске в октябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость долгосрочной аренды жилья снизилась на 10%. Однокомнатные квартиры в хорошем состоянии в среднем стали сдаваться по 27 000 рублей в месяц. Город вошел в топ городов с самым дешевым арендным жильем, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимости».

«В Челябинске за месяц цены на аренду жилья снизились на 5%. В октябре 2025 года дешевле всего снять квартиру можно было Саратове, Ставрополе (26 000 рублей), Челябинске, Краснодаре, Липецке, Смоленске, Ижевске и Омске (27 000 рублей в каждом). Самые высокие средние цены отмечались в Москве (80 000), Хабаровске (52 000) и Санкт-Петербурге (47 000), — сообщили в пресс-службе.

В Челябинске за год число арендных квартир увеличилось в 2,1 раза. Арендаторы стали сдавать больше «однушек» (рост в 2,3 раза), «двушек» (+93%), а также трехкомнатных квартир (+57%) и студий (в 2,2 раза).

