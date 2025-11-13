ММК вошел в число лучших работодателей России по версиям РБК и Forbes

ММК подтвердил высокий уровень социальной ответственности Фото: Максим Шмаков © URA.RU

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК», Челябинская область) назван одним из лучших работодателей РФ сразу по двум версиям. Как сообщили в пресс-службе ММК, комбинат стал победителем рейтинга российских работодателей по версии РБК и вошел в «золотую» группу рейтинга лучших работодателей страны, опубликованного российским Forbes.

«Принципы устойчивого развития остаются ключевым приоритетом для Группы ММК, что подтверждают результаты обнародованных рейтингов. Наша компания выбирает социально ориентированный подход, придерживается самых высоких стандартов корпоративного управления, а снижение негативного воздействия на окружающую среду рассматривает в качестве главного ориентира своей инвестиционной политики», — отметил, комментируя результаты рейтинга, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Рейтинг российских работодателей РБК был составлен по ключевым параметрам: условия работы и уровень оплаты труда, эффективность бизнеса и инновационное развитие, социальная ответственность и деловая репутация. Также РБК провел анкетирование сотрудников для выявления уровня их удовлетворенности работой в компании. Позиции в рейтинге представлены в виде групп. ММК вошел в I группу, представители которой являются победителями рейтинга, показавшими наилучшие результаты.

Продолжение после рекламы

Forbes оценивал участников по основным элементам ESG-повестки, таким как экология, отношение к сотрудникам и обществу, а также приверженность лучшим практикам корпоративного управления. ММК в очередной раз подтвердил свой высокий ESG-статус, войдя в «золотую» группу работодателей. Компания заняла лидирующие позиции по всем параметрам, а за корпоративное управление получила «платину». (Прим. ред. -Аббревиатура ESG (Environmental, Social, Governance) расшифровывается как «окружающая среда, общество, управление»).