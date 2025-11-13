Под Челябинском подросток на питбайке сбила семилетнего ребенка-инвалида

Девочка-подросток врезалась в ребенка-инвалида (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Еткульском районе Челябинской области 15-летняя девочка на питбайке врезалась в семилетнего ребенка-инвалида. Мальчик получил травмы, с родителей виновницы аварии взыщут компенсацию ущерба здоровью, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«В результате ДТП несовершеннолетнему причинены травмы — открытый перелом голени со смещением, множественные ушибы и ссадины. Решением Еткульского районного суда с несовершеннолетней, а в случае отсутствия заработка с ее родителей, в пользу пострадавшего взыскана компенсация в размере 300 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. С иском в суд о компенсации морального вреда обратился прокурор.