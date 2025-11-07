Тысячи россиян наградили за то, что они сделали свои города лучше

Более 15 тысяч заявок поступило на III Всероссийскую муниципальную премию «Служение». Она присуждается тем гражданам, кто внес особый вклад в развитие своего муниципалитета и предложил ряд инициатив, направленных на улучшение качества жизни. Об этом сообщили представители Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

«За каждой заявкой стоит целая история, когда люди находят нестандартные решения, чтобы улучшить жизнь в своих муниципалитетах или поддержать тех, кто в этом нуждается. Важно и то, что премия „Служение“ дает возможность на федеральном уровне выразить благодарность тем, кто служит своей стране, малой родине и людям», — отметила сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева. Ее слова передает telegram-канал ВАРМСУ. В этом году рекордсменами по участию в премии являются регионы Донбасса и Новороссии, откуда поступило 500 заявок. Всего принять участие решились до 15 тысячи человек. Также лидерами по участию являются Белгородская, Кемеровская, Пензенская, Саратовская области, Красноярский край, Пермский край и Удмуртская Республика. Прием заявок продолжается и продлится до 21 ноября.