Мэр Кургана Науменко пообещал добросовестно исполнять свои обязанности

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Сегодня прошли инаугурация мэра
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Действия нового мэра Кургана Науменко

Глава города Кургана Антон Науменко заявил о своей приверженности честному и добросовестному исполнению обязанностей мэра. Об этом он сообщил у себя в tg-канале.

«Принося присягу главы города, дал обещание справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности в интересах города Кургана и его жителей. Понимаю всю меру ответственности, сколько еще предстоит сделать. Спасибо всем за доверие. Буду дальше работать на благо города и его жителей!», — подчеркнул Науменко.

Антон Науменко был избран главой Кургана 14 мая на заседании городской думы, получив поддержку большинства депутатов. До этого он исполнял обязанности мэра, а выборы главы города проходили в третий раз за год. Сегодня прошла инаугурация Науменко.

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Глава города Кургана Антон Науменко заявил о своей приверженности честному и добросовестному исполнению обязанностей мэра. Об этом он сообщил у себя в tg-канале. «Принося присягу главы города, дал обещание справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности в интересах города Кургана и его жителей. Понимаю всю меру ответственности, сколько еще предстоит сделать. Спасибо всем за доверие. Буду дальше работать на благо города и его жителей!», — подчеркнул Науменко. Антон Науменко был избран главой Кургана 14 мая на заседании городской думы, получив поддержку большинства депутатов. До этого он исполнял обязанности мэра, а выборы главы города проходили в третий раз за год. Сегодня прошла инаугурация Науменко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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