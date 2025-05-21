Мэр Кургана Науменко пообещал добросовестно исполнять свои обязанности

Глава города Кургана Антон Науменко заявил о своей приверженности честному и добросовестному исполнению обязанностей мэра. Об этом он сообщил у себя в tg-канале.
«Принося присягу главы города, дал обещание справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности в интересах города Кургана и его жителей. Понимаю всю меру ответственности, сколько еще предстоит сделать. Спасибо всем за доверие. Буду дальше работать на благо города и его жителей!», — подчеркнул Науменко.
Антон Науменко был избран главой Кургана 14 мая на заседании городской думы, получив поддержку большинства депутатов. До этого он исполнял обязанности мэра, а выборы главы города проходили в третий раз за год. Сегодня прошла инаугурация Науменко.
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