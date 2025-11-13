В Тюмени спасли участника СВО с опасным заболеванием сердца

Хирурги провели сложнейшую операцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области врачи Областной клинической больницы № 1 (ОКБ № 1) спасли жизнь участнику СВО, который во время отпуска столкнулся с проблемами со здоровьем. Мужчине диагностировали инфаркт миокарда, и благодаря своевременной помощи медиков его удалось вылечить. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

Состояние мужчины резко ухудшилось: его беспокоили одышка, слабость и учащенное сердцебиение. После обращения в местную больницу пациента по согласованию с Центром медицины катастроф экстренно доставили в ОКБ № 1. «В отделение пациент поступил в критическом состоянии, счет шел на минуты. Нужно было как можно быстрее восстановить кровоток в пораженной артерии и предотвратить поражение сердечных клеток», — приводит инфоцентр слова врача-кардиолога, заведующей кардиологическим отделением ОКБ № 1 Анастасии Христолюбовой.