В Тюменской области живого человека признали умершим
Мужчина узнал, что «умер», оформляю пенсию
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Тюменца признали умершим, об этом он узнал спустя семь лет во время оформления документов. Информацию об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.
«Как следует из материалов дела, Алексей Ш. узнал о внесении записи о своей смерти лишь в мае 2025 года, когда обратился в отделение Пенсионного Фонда РФ с заявлением о назначении пенсии. Ему было сообщено о наличии актовой записи о смерти и выданном отделом ЗАГС свидетельства о смерти, датированного 21 марта 2018 года», — сообщили в пресс-службе.
Известно, что с 2013 года мужчина проживал и работал в другом населенном пункте и не знал о своем юридическом статусе. Для подтверждения личности он прошел дактилоскопическую регистрацию и получил справку о необходимости обращения в суд для аннулирования записи о смерти.
В заявлении в суд Алексей указал, что из-за записи о смерти он был лишен правоспособности и возможности реализовывать свои права и совершать юридически значимые действия. С учетом установленных обстоятельств суд удовлетворил заявление тюменца, отменив решение об объявлении его умершим.
