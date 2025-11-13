В Тюменской области живого человека признали умершим

Мужчина узнал, что «умер», оформляю пенсию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменца признали умершим, об этом он узнал спустя семь лет во время оформления документов. Информацию об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.

«Как следует из материалов дела, Алексей Ш. узнал о внесении записи о своей смерти лишь в мае 2025 года, когда обратился в отделение Пенсионного Фонда РФ с заявлением о назначении пенсии. Ему было сообщено о наличии актовой записи о смерти и выданном отделом ЗАГС свидетельства о смерти, датированного 21 марта 2018 года», — сообщили в пресс-службе.

Известно, что с 2013 года мужчина проживал и работал в другом населенном пункте и не знал о своем юридическом статусе. Для подтверждения личности он прошел дактилоскопическую регистрацию и получил справку о необходимости обращения в суд для аннулирования записи о смерти.

