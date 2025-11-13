Логотип РИА URA.RU
В Тюмени нашли место для нового моста через Туру. Эксклюзив

В Тюмени построят мост через Туру, который соединит Лесобазу с Мысом
13 ноября 2025 в 10:34
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени планируют построить мост через Туру, который соединит Лесобазу с Мысом. Как сообщили URA.RU в городской администрации, сооружение, согласно генплану, возведут до 2040 года. Точные сроки строительства неизвестны.

«Предусмотрен мостовой переход через реку Тура в створе улиц Западносибирская — Константина Заслонова — Дачная. Данное мостовое сооружение свяжет район Лесобазы и район Мыс и разгрузит объездную дорогу „Восточный обход“ от внутреннего пассажиропотока. Конкретные сроки строительства объекта не определены», — рассказали URA.RU в мэрии.

Ранее сообщалось, что для строительства моста через Туру из Зареки в ДОК изымают 85 участков и построек. Объект также включает в себя создание путепровода через улицы Щербакова, 2-я Луговая — до Коммунистической.

