В Тюмени нашли место для нового моста через Туру. Эксклюзив
Точные сроки строительства не указаны
Фото: Николай Бастриков © URA.RU
В Тюмени планируют построить мост через Туру, который соединит Лесобазу с Мысом. Как сообщили URA.RU в городской администрации, сооружение, согласно генплану, возведут до 2040 года. Точные сроки строительства неизвестны.
«Предусмотрен мостовой переход через реку Тура в створе улиц Западносибирская — Константина Заслонова — Дачная. Данное мостовое сооружение свяжет район Лесобазы и район Мыс и разгрузит объездную дорогу „Восточный обход“ от внутреннего пассажиропотока. Конкретные сроки строительства объекта не определены», — рассказали URA.RU в мэрии.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!