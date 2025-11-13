Точные сроки строительства не указаны Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени планируют построить мост через Туру, который соединит Лесобазу с Мысом. Как сообщили URA.RU в городской администрации, сооружение, согласно генплану, возведут до 2040 года. Точные сроки строительства неизвестны.

«Предусмотрен мостовой переход через реку Тура в створе улиц Западносибирская — Константина Заслонова — Дачная. Данное мостовое сооружение свяжет район Лесобазы и район Мыс и разгрузит объездную дорогу „Восточный обход“ от внутреннего пассажиропотока. Конкретные сроки строительства объекта не определены», — рассказали URA.RU в мэрии.