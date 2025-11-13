Логотип РИА URA.RU
В Тюменской области простились с погибшим на СВО военным

13 ноября 2025 в 11:09
Мужчину похоронили 11 ноября

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В деревне Быкова Ишимской округа (Тюменская область) прошел траурный митинг — жители простились с Виктором Басалаем, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в местной администрации. 

«Вечная, светлая память Защитнику Отечества», — говорится в сообщении. Мужчине было 54 года. 

Виктор Алексеевич Басалай будет похоронен с воинскими почестями. Жители округа выражают соболезнования семье погибшего и подчеркивают важность сохранения памяти о тех, кто отдал жизнь за Родину.

Ранее агенство писало о том, что Ишимский округ простился еще с двумя участниками СВО. Их похоронили 6 и 8 ноября

