В Тюменской области простились с погибшим на СВО военным

Мужчину похоронили 11 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В деревне Быкова Ишимской округа (Тюменская область) прошел траурный митинг — жители простились с Виктором Басалаем, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в местной администрации.

«Вечная, светлая память Защитнику Отечества», — говорится в сообщении. Мужчине было 54 года.

Виктор Алексеевич Басалай будет похоронен с воинскими почестями. Жители округа выражают соболезнования семье погибшего и подчеркивают важность сохранения памяти о тех, кто отдал жизнь за Родину.

