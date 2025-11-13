В Тюмени изменится маршрут городского автобуса
Автобус будет двигатсья по новому расписанию с 22 ноября
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
С 22 ноября 2025 года в схеме движения маршрута № 12 «ЖДВ — Озеро Круглое» произойдут изменения. Ряд остановочных пунктов будет исключен из маршрута, появятся новые. Информация об изменениях опубликовала администрация Тюмени.
«Новые остановочные пункты позволят сделать маршрут более удобным для жителей района», — сообщили в администрации. Изменения в схеме движения необходимы для оптимизации транспортного потока и улучшения качества обслуживания пассажиров.
В прямом направлении из схемы движения исключаются остановочные пункты «Озеро Алебашево», «ул. Береговая», «ул. Евгения Войнова», «ул. Тимофея Кармацкого», «ул. Пожарных и спасателей», «ул. Разведчика Кузнецова». Остановочный пункт «Озеро Круглое» исключается из схемы в обоих направлениях. В то же время в схему в прямом направлении включаются остановочные пункты «ул. Эрвье», «ул. Ивана Афанасьева», «ул. Ивана Чистякова», «Научно-технический центр». Маршрут будет следовать по улице Разведчика Кузнецова в прямом направлении.
