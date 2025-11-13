В Тюмени изменится маршрут городского автобуса

Автобус будет двигатсья по новому расписанию с 22 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С 22 ноября 2025 года в схеме движения маршрута № 12 «ЖДВ — Озеро Круглое» произойдут изменения. Ряд остановочных пунктов будет исключен из маршрута, появятся новые. Информация об изменениях опубликовала администрация Тюмени.

«Новые остановочные пункты позволят сделать маршрут более удобным для жителей района», — сообщили в администрации. Изменения в схеме движения необходимы для оптимизации транспортного потока и улучшения качества обслуживания пассажиров.