Тюменцы пытались сбыть найденную на свалке фальшивую пачку денег

В пачке было несколько пятитысячных купюр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двое тюменцев нашли на свалке пачку фальшивых пятитысячных купюр и попытались их сбыть в магазинах и на АЗС в поселке Голышманово. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.

«Манкиев обнаружил на свалке близ села Медведево Голышмановского района не менее девяти поддельных банкнот номиналом 5 000 рублей и решил их сбыть. Для реализации преступного плана он привлек Батырова, своего знакомого», — сообщили в пресс-службе.

Преступники рассчитывали, что продавцы не будут проверять подлинность банкнот специальными устройствами. На судебном заседании оба подсудимых признали свою вину, но от дачи показаний отказались.

