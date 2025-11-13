Логотип РИА URA.RU
Тюменцы пытались сбыть найденную на свалке фальшивую пачку денег

13 ноября 2025 в 10:25
В пачке было несколько пятитысячных купюр

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двое тюменцев нашли на свалке пачку фальшивых пятитысячных купюр и попытались их сбыть в магазинах и на АЗС в поселке Голышманово. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. 

«Манкиев обнаружил на свалке близ села Медведево Голышмановского района не менее девяти поддельных банкнот номиналом 5 000 рублей и решил их сбыть. Для реализации преступного плана он привлек Батырова, своего знакомого», — сообщили в пресс-службе. 

Преступники рассчитывали, что продавцы не будут проверять подлинность банкнот специальными устройствами. На судебном заседании оба подсудимых признали свою вину, но от дачи показаний отказались.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, а также характер и опасность совершенного преступления, назначил Батырову наказание в виде трех лет лишения свободы. Его подельнику — три года и шесть месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком один год и шесть месяцев. 

