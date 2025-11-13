Экспозиция новостроек в регионе превышает1,2 миллиона квадратных метров Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Тюменские девелоперы не могут распродать весь объем строящегося жилья. Экспозиция новостроек в регионе с начала года сократилась всего на 19,1%, сообщили URA.RU аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

«Всего в настоящий момент в продаже в регионе находится 1,23 миллиона квадратов жилья. При этом, большая часть — чуть больше 41% — будет сдана в 2026 году», — рассказали эксперты агентства.

По данным аналитиков, больше всего с начала года в регионе купили квартир со сроком сдачи до конца 2025 года. В структуре продаж такие квартиры занимают почти 58%. «Еще около 41% приходится на уже введенные в эксплуатацию дома. Это говорит о том, что потребитель ориентируется на готовое жилье и с более ранним сроком сдачи», — отмечают в агентстве.

