Под Тюменью пьяный мужчина ударил инспектора ДПС, который остановил его друга

Житель Тюменской области избил инспектора ДПС, который остановил его друга для проверки документов. Инцидент произошел в ночь на 8 августа 2025 года. Суд учел признание вины и раскаяние подсудимого и назначил ему наказание в виде штрафа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.

Мужчина ударил инспектора ДПС по лицу, когда сотрудники полиции остановили автомобиль, которым управлял водитель без прав и с признаками алкогольного опьянения. «Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выразил несогласие с законными действиями сотрудников полиции и умышленно применил насилие, нанеся правой рукой один удар в область лица инспектора», — сообщили в пресс-службе.