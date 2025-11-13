Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Под Тюменью пьяный мужчина ударил инспектора ДПС, который остановил его друга

13 ноября 2025 в 10:12
Сотрудник полиции остановил машину нетрезвого водителя

Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Тюменской области избил инспектора ДПС, который остановил его друга для проверки документов. Инцидент произошел в ночь на 8 августа 2025 года. Суд учел признание вины и раскаяние подсудимого и назначил ему наказание в виде штрафа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. 

Мужчина ударил инспектора ДПС по лицу, когда сотрудники полиции остановили автомобиль, которым управлял водитель без прав и с признаками алкогольного опьянения. «Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выразил несогласие с законными действиями сотрудников полиции и умышленно применил насилие, нанеся правой рукой один удар в область лица инспектора», — сообщили в пресс-службе.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, включая публичное принесение извинений потерпевшему. В результате тюменцу назначено наказание в виде штрафа в размере 80 000 рублей.

