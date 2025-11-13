В Тюмени из горящей квартиры спасатели эвакуировали 14 человек

Около часа ночи 14 ноября в Тюмени произошел пожар в девятиэтажном многоквартирном доме по адресу улица Ватутина, 6. Возгорание возникло в однокомнатной квартире на третьем этаже, после чего огонь перекинулся на балкон четвертого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области.