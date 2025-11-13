В Тюмени из горящей квартиры спасатели эвакуировали 14 человек
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Около часа ночи 14 ноября в Тюмени произошел пожар в девятиэтажном многоквартирном доме по адресу улица Ватутина, 6. Возгорание возникло в однокомнатной квартире на третьем этаже, после чего огонь перекинулся на балкон четвертого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области.
Огонь охватил общую площадь в 33 квадратных метра. Подразделения МЧС оперативно ликвидировали возгорание и провели эвакуацию жильцов. «Из задымленных помещений спасены 14 человек», — отметили в пресс-службе. К тушению пожара привлекались 18 сотрудников и шесть единиц основной и специальной техники.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Обстоятельства происшествия выясняются.
