Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Пожары

В Тюмени из горящей квартиры спасатели эвакуировали 14 человек

13 ноября 2025 в 09:34
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Их горящей квартиры эвакуировали 14 человек

Их горящей квартиры эвакуировали 14 человек

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Около часа ночи 14 ноября в Тюмени произошел пожар в девятиэтажном многоквартирном доме по адресу улица Ватутина, 6. Возгорание возникло в однокомнатной квартире на третьем этаже, после чего огонь перекинулся на балкон четвертого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области. 

Огонь охватил общую площадь в 33 квадратных метра. Подразделения МЧС оперативно ликвидировали возгорание и провели эвакуацию жильцов. «Из задымленных помещений спасены 14 человек», — отметили в пресс-службе. К тушению пожара привлекались 18 сотрудников и шесть единиц основной и специальной техники.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Обстоятельства происшествия выясняются. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (1)
Следующий материал