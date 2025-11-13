Тюменские коммунисты отложили спасение затонувшего памятника Сталину
Памятник Сталину больше полувека лежит на дне пруда в Тюмени
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Тюменские коммунисты отложили планы по поднятию памятника Иосифу Сталину со дна пруда Оловянникова. Спасением скульптуры планировали заняться после праздников в ноябре, однако решение проблемы перенесли на несколько месяцев из-за заморозков, сообщила URA.RU глава обкома КПРФ Тамара Казанцева.
«Сейчас это будет проблематично. Думаю, весной» — прокомментировала Тамара Казанцева.
О местонахождении памятника советскому лидеру широкой общественности стало известно недавно. По словам тюменского историка, скульптуру сбросили в пруд после развенчания культа личности. Ранее URA.RU сообщало о готовности тюменской ячейки КПРФ поднять и восстановить культурный объект.
