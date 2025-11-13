Логотип РИА URA.RU
Тюменские коммунисты отложили спасение затонувшего памятника Сталину

Коммунисты отложили спасение памятника Сталину, затонувшего в Тюмени, до весны
13 ноября 2025 в 10:42
Памятник Сталину больше полувека лежит на дне пруда в Тюмени

Памятник Сталину больше полувека лежит на дне пруда в Тюмени

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Тюменские коммунисты отложили планы по поднятию памятника Иосифу Сталину со дна пруда Оловянникова. Спасением скульптуры планировали заняться после праздников в ноябре, однако решение проблемы перенесли на несколько месяцев из-за заморозков, сообщила URA.RU глава обкома КПРФ Тамара Казанцева.

«Сейчас это будет проблематично. Думаю, весной» — прокомментировала Тамара Казанцева.

О местонахождении памятника советскому лидеру широкой общественности стало известно недавно. По словам тюменского историка, скульптуру сбросили в пруд после развенчания культа личности. Ранее URA.RU сообщало о готовности тюменской ячейки КПРФ поднять и восстановить культурный объект.

