В Тюмени центру помощи многодетным подарили секс-игрушки

В центр помощи многодетным семьям «Радость» тюменцы пожертвовали две секс-игрушки. Как заявляют «благодетели», они новые. Об этом URA.RU рассказало руководство организации.

«Передали нам в центр вот такие „взрослые игрушки“. Еще приложили записку. Там отмечено, что они новые. Сказали, мол, муж подруги в секс-шопе работает. Лежали без дела, решили пристроить», — рассказали в центре.

В «Радости» корреспонденту URA.RU также рассказали, что подобные «игрушки» им время от времени присылают, примерно раз в год. Среди похожих пожертвований была и открывашка в виде полового органа. Отметим, что подобные предметы не имеют отношения к движению ЛГБТ (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России).

Обычно, когда такие предметы поступают в центр, их передают нуждающимся наравне с другими вещами по типу бытовой техники. Иногда, подобные «пожертвования», которые сильно насмешили местных сотрудников, так и остаются в центре. Например, открывашкой сотрудники «Радости» пользуются на волонтерской кухне.