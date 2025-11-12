Финал чемпионата России по волейболу и фестиваль славянской культуры: афиша на выходные в Новом Уренгое

Газовая столица вновь примет сильнейших спортсменов страны Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Одним из главных и любимых событий в Новом Уренгое (ЯНАО) на выходных станет финал первого этапа чемпионата России по волейболу на снегу, а также фестиваль славянской культуры и творчества. Любители танцев смогут посетить мастер-класс по современной хореографии. О самых ярких событиях уик-энда в газовой столице, читайте в афише URA.RU.

Мастер-класс contemporary dance

Contemporary — это не просто танец, а уникальное искусство, которое объединяет в себе гибкость, силу, эмоции и свободу движений. Этот стиль хореографии позволяет каждому участнику выразить свою индивидуальность и погрузиться в мир творчества.

На мастер-классе участники смогут изучить уникальные движения и связки, получить индивидуальный подход, внимание к каждой детали и погрузиться в атмосферу настоящего искусства. Мероприятие состоится 15 ноября в детской школе искусств им. С. Рахманинова. Билет на мастер-класс платный.

Открытый окружной фестиваль славянской культуры «Мы — славяне, мы — едины!»

С 14 по 16 ноября 2025 года в городском дворце культуры «Октябрь» пройдет XIV Открытый окружной фестиваль-конкурс славянской культуры. На мероприятии будут представлены лучшие образцы народного песенного творчества. Это комплексное культурно-просветительское мероприятие, которое позволит участникам и зрителям насладиться богатством славянской культуры. Одной из целей фестиваля является укрепление традиций духовной культуры славянских народов, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Первый этап Чемпионата России по волейболу на снегу

С 14 по 16 ноября 2025 года на центральной городской площади Нового Уренгоя пройдет первый этап Чемпионата России по волейболу на снегу. В турнире примут участие семь мужских и девять женских команд. Среди участников — команда «Факел Ямал». На снегу сразятся сильнейшие спортсмены страны. Групповые встречи стартуют 14 ноября, 15 ноября состоятся полуфиналы, а финальные игры пройдут 16 ноября с 16:00 до 19:00.

Творческая встреча «Арт-гостиная»