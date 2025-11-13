Логотип РИА URA.RU
2026 год в Пермском крае пройдет под эгидой промышленности

Губернатор Махонин: 2026 год в Пермском крае объявлен Годом промышленности
13 ноября 2025 в 11:46
Правительство Пермского края должно организовать в 2026 году тематические мероприятия

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае 2026 год будет посвящен развитию промышленности. Соответствующий указ подписал губернатор региона Дмитрий Махонин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«С учетом вклада предприятий Пермского края в научно-технический прогресс и обороноспособность страны, а также основополагающей роли пермской промышленности в социально-экономическом развитии края, постановляю объявить 2026 год в Пермском крае Годом пермской промышленности», — говорится в тексте указа. 

Правительство Пермского края должно организовать в 2026 году мероприятия, которые будут способствовать реализации указа. Ответственность за контроль над выполнением поставленных задач возложена на заместителя председателя правительства края — министра промышленности и торговли.

URA.RU сообщало о том, что в 2025 год в Пермском крае был объявлен Годом коми-пермяцкого языка и культуры. Это произошло в честь 100-летия образования Коми-Пермяцкого округа.

