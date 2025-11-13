Пермский театр оперы и балета перенес спектакль из-за ремонта

В фойе Пермского театра и балета нужно провести ремонт Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ремонтные работы стали причиной переноса спектакля в Пермском театре оперы и балета. Оперу-квест для детей «Путешествие в Страну джамблей» (6+) планировали показать 16 ноября, но теперь зрители, купившие билеты, увидят постановку только в феврале.

«К сожалению, спектакль „Путешествие в Страну джамблей“, запланированный 16 ноября в 12:00, не состоится — в это время в театре будут проходить необходимые ремонтные работы. Мы очень старались найти новую дату раньше, но плотный график всех коллективов — оркестра, хора и солистов — не позволил этого сделать. Спектакль переносится на 28 февраля в 12:00», — сообщается в telegram-канале театра.