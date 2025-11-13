Судьей стала Наталья Рязанова Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюмени назначили нового мирового судью. Им стала Наталья Рязанова. Информация об этом предоставила объединенная пресс-служба судебной системы.

«Назначен новый мировой судья. Постановлением Тюменской областной Думы от 16 октября 2025 года № 1537 Наталья Евгеньевна Рязанова назначена на должность мирового судьи судебного участка № 3 Ленинского судебного района Тюменской области», — указано в сообщении.

Назначение Натальи Рязановой связано с необходимостью обеспечения работы судебной системы региона. В постановлении Тюменской областной Думы подчеркивается важность профессионализма и опыта в работе мировых судей.

Наталья Евгеньевна Рязанова родилась 18 июня 1994 года в селе Трошково Тугулымского района Свердловской области. В 2015 году она окончила Уральский государственный юридический университет, получив квалификацию «юрист». Трудовую деятельность начала в 2015 году. До назначения на должность мирового судьи она работала в Ленинском и Центральном районных судах Тюмени: была секретарем судебного заседания, помощником судьи и помощником председателя суда.