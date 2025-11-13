После отставки главного тренера ФК «Тюмень» не проиграл ни одного матча

ФК «Тюмень» продолжает серию без поражений Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Фанаты скупают места на последнюю игру ФК «Тюмень» в этом году, которая состоится 16 ноября на домашнем стадионе команды. Информация о старте продаж билетов была опубликована на официальном сайте команды. После смены главного тренера футбольный клуб не проигрывает уже шесть матчей подряд.

«Стартовала продажа билетов на заключительный футбольный матч первенства страны 2025 года в первом городе Сибири. В нем „Тюмень“ на стадионе „Геолог“ в рамках Золотой группы LEON-Второй лиги „А“ 16 ноября примет ивановский „Текстильщик“. Начало — в 16 часов», — сообщается на официальном сайте команды.

В середине октября главный тренер ФК «Тюмень» Сергей Попков принял решение об отставке. Это произошло после серии поражений команды, которая под его руководством два месяца подряд не могла одержать победу в матчах дивизиона «А» Второй лиги.

«На фоне серии поражений болельщики начали терять интерес к матчам команды, поэтому ФК „Тюмень“ дома часто играл при полупустых трибунах. Сейчас фанаты снова начали проявлять интерес к игре клуба. Билеты на последний матч активно раскупают», — рассказал источник агентства, близкий к ФК «Тюмень».