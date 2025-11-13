Логотип РИА URA.RU
Досмотр в любое время: тюменских таксистов начнут контролировать по-новому

В Тюменской области хотят ввести постоянные рейды в отношении таксистов
13 ноября 2025 в 12:16
Новый вид проверки необходим из-за участившихся жалоб на таксистов

Новый вид проверки необходим из-за участившихся жалоб на таксистов

Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Тюменской области хотят ввести новый вид контроля за таксистами — постоянные рейды. Они будут включать осмотр и досмотр автомобилей, а также проверку документов у водителей. Соответствующий законопроект разработан Главным управлением строительства региона.

«В связи с участившимися случаями поступления обращений на действия юрлиц, ИП и физлиц, осуществляющих услуги по перевозке пассажиров легковым такси, имеется необходимость установления постоянного рейда. Планируется его введение на дорогах, территориях аэропортов и вокзалов во всех муниципальных образованиях региона», — говорится в проекте документа.

В рамках новой меры должностные лица будут проводить осмотры, досмотры, опросы, а также проверять документы у водителей такси. При обнаружении нарушений будут составляться акты.

В настоящее время постановление не принято. Оно находится в стадии обсуждения.

Ранее URA.RU писало, что тюменские водители бойкотируют новые правила работы в такси. Они не хотят пересаживаться на отечественные автомобили, список которых для работы в этой сфере составил Минпромторг.

