Досмотр в любое время: тюменских таксистов начнут контролировать по-новому
Новый вид проверки необходим из-за участившихся жалоб на таксистов
Фото: Игорь Пантин © URA.RU
В Тюменской области хотят ввести новый вид контроля за таксистами — постоянные рейды. Они будут включать осмотр и досмотр автомобилей, а также проверку документов у водителей. Соответствующий законопроект разработан Главным управлением строительства региона.
«В связи с участившимися случаями поступления обращений на действия юрлиц, ИП и физлиц, осуществляющих услуги по перевозке пассажиров легковым такси, имеется необходимость установления постоянного рейда. Планируется его введение на дорогах, территориях аэропортов и вокзалов во всех муниципальных образованиях региона», — говорится в проекте документа.
В рамках новой меры должностные лица будут проводить осмотры, досмотры, опросы, а также проверять документы у водителей такси. При обнаружении нарушений будут составляться акты.
В настоящее время постановление не принято. Оно находится в стадии обсуждения.
Ранее URA.RU писало, что тюменские водители бойкотируют новые правила работы в такси. Они не хотят пересаживаться на отечественные автомобили, список которых для работы в этой сфере составил Минпромторг.
