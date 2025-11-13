Рос в детдоме, выступал в ЕС: факты из биографии умершего пермского экс-омбудсмена Микова
Павел Миков стал первым омбудсменом в Прикамье, отстаивавшим права детей
Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
Экс-уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Миков отстаивал права детей в Совете Европы. Примечательно, что сам Миков воспитывался в детском доме. Другие факты из биографии омбудсмена, о кончине которого стало известно 13 ноября, в материале URARU.
Выпускник детского дома, отличник Пермского педуниверситета
Павел Миков родился 28 июня 1976 года в Губахе. Пермской области. Воспитывался в Суксунском санаторном детском доме. «Я помню из своего детства, как мы в свободное от учебы время подрабатывали на почте, разносили корреспонденцию, и получали свою первую зарплату», -делился воспоминаниями Миков, работая на посту уполномоченного по правам ребенка в Прикамье.
В 1993 году Миков поступил на истфак Пермского государственного педагогического университета, окончив его с отличием в 1998 году. После окончания вуза пришел работать в школу города Суксун, где преподавал историю и обществознание в школе №1. Затем работал классным руководителем в пермской школе № 7 с углубленным изучением английского языка. В 2004 году Миков трудоустроился в альма-матер: Пермский государственный педагогический университет.
Защитник прав ребенка
На пост Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Миков был назначен в 2008 году, став первым детским омбудсменом в регионе. Миков являлся экспертом правозащитного сообщества не только российского, но международного уровня. «Он неоднократно представлял Россию в Совете Европы, привлекался в качестве эксперта по гражданскому образованию, правам человека, защите прав ребенка в международных проектах РФ и Евросоюза», — отмечается на сайте Юридического портала.
Павел Миков старался не пропускать значимые общественные мероприятия
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
В 2011 году пермский омбудсмен возглавил координационный совет Уполномоченных по правам ребенка Приволжского федерального округа. Миков проработал в должности краевого уполномоченного до 2022 года, уступив это место Светлане Денисовой.
Директор колледжа, сотрудник музея политрепрессий
В 2022 году Миков стал директором пермского краевого колледжа «Оникс». Последний год жизни он работал в мемориальном музее-заповеднике истории политических репрессий «Пермь-36». В учреждении экс-омбудсмен заведовал научно-методическим отделом.
