Рос в детдоме, выступал в ЕС: факты из биографии умершего пермского экс-омбудсмена Микова

Экс-уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Миков отстаивал права детей в Совете Европы. Примечательно, что сам Миков воспитывался в детском доме. Другие факты из биографии омбудсмена, о кончине которого стало известно 13 ноября, в материале URARU.

Выпускник детского дома, отличник Пермского педуниверситета

Павел Миков родился 28 июня 1976 года в Губахе. Пермской области. Воспитывался в Суксунском санаторном детском доме. «Я помню из своего детства, как мы в свободное от учебы время подрабатывали на почте, разносили корреспонденцию, и получали свою первую зарплату», -делился воспоминаниями Миков, работая на посту уполномоченного по правам ребенка в Прикамье.

В 1993 году Миков поступил на истфак Пермского государственного педагогического университета, окончив его с отличием в 1998 году. После окончания вуза пришел работать в школу города Суксун, где преподавал историю и обществознание в школе №1. Затем работал классным руководителем в пермской школе № 7 с углубленным изучением английского языка. В 2004 году Миков трудоустроился в альма-матер: Пермский государственный педагогический университет.

Защитник прав ребенка

На пост Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Миков был назначен в 2008 году, став первым детским омбудсменом в регионе. Миков являлся экспертом правозащитного сообщества не только российского, но международного уровня. «Он неоднократно представлял Россию в Совете Европы, привлекался в качестве эксперта по гражданскому образованию, правам человека, защите прав ребенка в международных проектах РФ и Евросоюза», — отмечается на сайте Юридического портала.

В 2011 году пермский омбудсмен возглавил координационный совет Уполномоченных по правам ребенка Приволжского федерального округа. Миков проработал в должности краевого уполномоченного до 2022 года, уступив это место Светлане Денисовой.

