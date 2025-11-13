В Пермском крае трактор-погрузчик задавил ветерана Чеченской войны

Мужчина угодил под трактор, когда тот убирал снег с проезжей части (архивное фото) Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

В поселке Шумихинский Губахинского округа Пермского края трактор-погрузчик задавил местного жителя. ДТП, в котором погиб мужчина 1976 года рождения, произошло 6 ноября, пишут губахинские СМИ. Он попал под трактор, который убирал снег.

«6 ноября в 19:45 на территории поселка Шумихинского, в районе улицы Ленина, водитель погрузчика убиравший снег, не заметил пешехода, который вышел на проезжую часть и допустил на него наезд. От полученных травм мужчина 1976 года рождения скончался», — указывает интернет-ресурс «МедиаКУБ».

По информации «КП-Пермь», погибшим является ветеран боевых действий на Северном Кавказе Сергей Демкин. Его сестра, Ольга Демкина, рассказала изданию, что Сергей проходил службу в Чеченской республике. «Мой брат был ветераном первой чеченской войны, в армии получил контузию. После возвращения из зоны боевых действий он ко всему потерял интерес и замкнулся в себе. Лишь однажды он рассказал, что в боях потерял командира и всех своих сослуживцев. Мы хорошо общались, любили другу друга, поддерживали», — отметила Ольга.

