«Урожайность выросла»: пермские аграрии завершили уборочную кампанию

Наивысшие результаты по урожайности продемонстрировали Чусовской, Суксунский и Кунгурский округа Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На заседании Правительства Прикамья, которое состоялось 12 ноября под председательством Дмитрия Махонина, были рассмотрены результаты уборочной кампании. Министр агропромышленного комплекса Анна Быкова отчиталась о том, что общая площадь посевов в организованном секторе под все виды сельскохозяйственных культур в 2025 году превысила 594 тысячи гектаров. Глава ведомства отметила, что этот показатель сопоставим с данными 2024 года, при этом урожайность увеличилась.

«В течение года ведомство контролировало состояние хозяйств, их обеспеченность необходимыми ресурсами, включая топливо и минеральные удобрения. Все обязательства перед аграриями были выполнены — финансирование было предоставлено своевременно, как перед посевной, так и перед уборочной кампанией», — отметила Анна Быкова.

Согласно данным минагро, в 2025 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 367 тысяч тонн при урожайности 22,3 центнера с гектара. В 2024 году этот показатель составлял 19,9 центнера с гектара. Наивысшие результаты по урожайности продемонстрировали Чусовской, Суксунский и Кунгурский округа.

Министр отметила, что, несмотря на сложные погодные условия, в 2025 году удалось заготовить больше кормов, причем не только в количественном, но и в качественном отношении. Это обеспечит животных кормами на зиму и позволит сохранить и увеличить производство молока — одного из ключевых направлений сельского хозяйства региона.

Особое внимание уделяется обновлению сельскохозяйственной техники. С 2023 года было приобретено 398 единиц тракторов и комбайнов. В Пермском крае действует программа льготного лизинга, благодаря которой за три года аграриям были возмещены затраты на лизинг 255 единиц сельхозтехники. В период с 2026 по 2028 год планируется обновить 708 единиц техники.