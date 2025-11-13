Логотип РИА URA.RU
Театр «У Моста» в Перми подготовил премьеру музыкальной драмы

Театр «У Моста» в Перми поставил мюзикл «Биндюжник и Король» (16+)
13 ноября 2025 в 12:43
Театр «У Моста» подготовил новый спектакль

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский театр «У Моста» сообщил о датах показа нового спектакля. Уже в ноябре труппа представит премьеру «Биндюжник и Король» (16+).

«Это оригинальный музыкальный спектакль по пьесе Исаака Бабеля „Закат“. Постановка погружает в кипящий мир одесской Молдаванки 1913 года. В семье главного богача Молдаванки — еврея Менделя Крика — разгорается война: сыновья идут на отца, чтобы отобрать его дело. Страсти, любовные интриги и жажда власти — все это выплескивается на сцену», — говорится в анонсе спектакля.

Показы на сцене театра «У Моста» пройдут 29 и 30 ноября, а также 18 и 19 декабря. Билетов на премьерные дни почти не осталось.

