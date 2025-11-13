Театр «У Моста» в Перми подготовил премьеру музыкальной драмы
Театр «У Моста» подготовил новый спектакль
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Пермский театр «У Моста» сообщил о датах показа нового спектакля. Уже в ноябре труппа представит премьеру «Биндюжник и Король» (16+).
«Это оригинальный музыкальный спектакль по пьесе Исаака Бабеля „Закат“. Постановка погружает в кипящий мир одесской Молдаванки 1913 года. В семье главного богача Молдаванки — еврея Менделя Крика — разгорается война: сыновья идут на отца, чтобы отобрать его дело. Страсти, любовные интриги и жажда власти — все это выплескивается на сцену», — говорится в анонсе спектакля.
Показы на сцене театра «У Моста» пройдут 29 и 30 ноября, а также 18 и 19 декабря. Билетов на премьерные дни почти не осталось.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!