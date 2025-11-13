Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

ЖКХ и Городская среда

Власти Пермского округа опровергли новость о строительстве нового кладбища

Администрация Пермского округа: нового кладбища в Жебреях не будет
13 ноября 2025 в 12:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В настоящее время ведется работа не по строительству, а по оформлению необходимой документации для уже существующих кладбищ

В настоящее время ведется работа не по строительству, а по оформлению необходимой документации для уже существующих кладбищ

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Власти Пермского муниципального округа опровергли новость о строительстве нового кладбища. По словам представителей администрации, сведения, которые вызвали обеспокоенность жителей после публикаций в СМИ, не соответствуют действительности.

«Прежде всего необходимо подчеркнуть, что строительство нового кладбища не планируется. В настоящее время ведется работа не по строительству, а по оформлению необходимой документации для уже существующих кладбищ. Проводится приведение данных объектов в соответствие с законодательством и переводом данных участков в соответствующую категорию земель. Выделение новых территорий под захоронения не предусмотрено. Данные мероприятия не создадут угроз для водных объектов и зон отдыха», — написала администрация в своем telegram-канале. 

Ранее в ряде изданий появилась информация о том, что вблизи деревни Жебреи, расположенной неподалеку от Перми, планируется обустройство нового кладбища. Краевое минимущества 5 ноября издало приказ, предусматривающий разработку генерального плана для данного объекта.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал