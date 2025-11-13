Власти Пермского округа опровергли новость о строительстве нового кладбища

В настоящее время ведется работа не по строительству, а по оформлению необходимой документации для уже существующих кладбищ

«Прежде всего необходимо подчеркнуть, что строительство нового кладбища не планируется. В настоящее время ведется работа не по строительству, а по оформлению необходимой документации для уже существующих кладбищ. Проводится приведение данных объектов в соответствие с законодательством и переводом данных участков в соответствующую категорию земель. Выделение новых территорий под захоронения не предусмотрено. Данные мероприятия не создадут угроз для водных объектов и зон отдыха», — написала администрация в своем telegram-канале.