Власти Пермского округа опровергли новость о строительстве нового кладбища
В настоящее время ведется работа не по строительству, а по оформлению необходимой документации для уже существующих кладбищ
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Власти Пермского муниципального округа опровергли новость о строительстве нового кладбища. По словам представителей администрации, сведения, которые вызвали обеспокоенность жителей после публикаций в СМИ, не соответствуют действительности.
«Прежде всего необходимо подчеркнуть, что строительство нового кладбища не планируется. В настоящее время ведется работа не по строительству, а по оформлению необходимой документации для уже существующих кладбищ. Проводится приведение данных объектов в соответствие с законодательством и переводом данных участков в соответствующую категорию земель. Выделение новых территорий под захоронения не предусмотрено. Данные мероприятия не создадут угроз для водных объектов и зон отдыха», — написала администрация в своем telegram-канале.
Ранее в ряде изданий появилась информация о том, что вблизи деревни Жебреи, расположенной неподалеку от Перми, планируется обустройство нового кладбища. Краевое минимущества 5 ноября издало приказ, предусматривающий разработку генерального плана для данного объекта.
