В Перми 88-летнюю «сталинку» отремонтируют на полвека раньше
Торги на право ремонта дома планируют провести в ближайшее время
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Капитальный ремонт дома по улице 1-й Красноармейской, 37 в Перми проведут раньше запланированного срока. Об этом на заседании комитета по городскому хозяйству пермской гордумы сообщил гендиректор краевого фонда капремонта Станислав Ермолаев. Изначально ремонт здания хотели провести только в 2078 году.
«По 1-й Красноармейской, 37 договора сделаны. Надеюсь, скоро мы выйдем на конкурсные процедуры», — сообщил Ермолаев.
Здание 1937 года постройки никогда не ремонтировали в части фундамента, систем водоотведения, газоснабжения и электроснабжения. Хотя ранее проводились другие виды работ: в 1986 году был отремонтирован фасад, а в 2005 — кровля. При этом дом не признан аварийным.
Ранее URA.RU рассказывало, что жильцы дома выразили недовольство предполагаемыми сроками капремонта. Его планировали провести только в 2078 году, когда зданию исполнится 141 год.
