В Перми 88-летнюю «сталинку» отремонтируют на полвека раньше

Капитальный ремонт дома по улице 1-й Красноармейской, 37 в Перми проведут раньше запланированного срока. Об этом на заседании комитета по городскому хозяйству пермской гордумы сообщил гендиректор краевого фонда капремонта Станислав Ермолаев. Изначально ремонт здания хотели провести только в 2078 году.

«По 1-й Красноармейской, 37 договора сделаны. Надеюсь, скоро мы выйдем на конкурсные процедуры», — сообщил Ермолаев.

Здание 1937 года постройки никогда не ремонтировали в части фундамента, систем водоотведения, газоснабжения и электроснабжения. Хотя ранее проводились другие виды работ: в 1986 году был отремонтирован фасад, а в 2005 — кровля. При этом дом не признан аварийным.

