В Пермской торгово-промышленной палате обновили состав

В Пермской торгово-промышленной палате (ТПП) произошли изменения в составе организации. 18 представителей прежнего состава, включая крупных бизнесменов, больше не входят в совет учреждения. В то же время в краевой орган вошли 24 новых участника — руководители предприятий и индивидуальные предприниматели.

«Среди тех, кто покинул ТПП, — бывший президент организации Олег Жданов, экс-председатель краевого правительства и бизнесмен Николай Бухвалов, общественный деятель Дмитрий Жебелев, генеральный директор выставочного объединения „Пермская ярмарка“ Сергей Климов, бывший ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников, управляющий директор АО „ОДК-СТАР“ Сергей Попов, предприниматель Андрей Семериков, директор ООО „Буматика“ Сергей Чудинов и гендиректор ПАО „Пермская энергосбытовая компания“ Игорь Шершаков. Также из состава правления вышла Лилия Ширяева, которая ранее представляла в ТПП АНО „Союзэкспертиза-Пермь“», — сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье».

По мнению представителей бизнес-сообщества, крупный бизнес не видит необходимости в активном участии в деятельности ТПП, так как имеет возможность напрямую взаимодействовать с органами власти. При этом основная задача торгово-промышленной палаты заключается в поддержке малого и среднего бизнеса.

