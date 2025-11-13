Логотип РИА URA.RU
Во власти бизнес-империи: что известно о компании, купившей тюменский алкозавод

Тюменский алкогольный завод «Бенат» выкупила московская строительная империя
13 ноября 2025 в 13:55
Что ждет тюменского производителя водки после смены владельца, пока неясно

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Компания «Амур», купившая тюменский алкогольный завод «Бенат» за 10% его рыночной стоимости, входит в состав крупной бизнес-империи, которой управляет московский бизнесмен Илья Давыдик. Что известно о покупателе и его бенефициарах — в материале URA.RU.

Что за компания «Амур»

ООО «Амур» было основано в 2024 году и находится под управлением компании «Управление Активами Созвездие». Нвнешним учредителем «Амура» значится ООО «Матрешка», расположенное в Москве. Покупатель «Бената» не успел показать пока ни одной бухгалтерской отчетности, а стоимость бизнеса оценивается в -95 тысяч рублей. Соответственно ни истории судов, ни негативного шлейфа за «Амуром» не тянется.

Как «Амур» связан с бизнес-империей Давыдика

А вот руководителем и соучредителем «Макртешки» с долей в 50% уже напрямую является Илья Давыдик. В Тюмени о нем известно не многое, однако система прослеживаемости бизнеса СБИС дает достаточно информации.

Для нового владельца «Бенат» не является профильным активом

Фото: Виктория Аввакумова © URA.RU

Известно, что среди компаний, которыми Давыдик управляет либо которые учредил, значатся, в основном, застройщики и фирмы, управляющие или приобретающие недвижимость. Среди них — девелопер «Хаттон», строящий жилье бизнес-класса в Москве. Кроме того, в списке — спецзастройщики и венчурный инвестор. Своему совладельцу все эти бизнесы принесли в 2024 году выручку в 1,7 миллиона рублей. Ранее бизнес-интересы Давыдика за пределы Москвы не выходили.

Что известно о самом Давыдике

Информации о бизнесмене в открытых источниках не много. Среднее образование он получил в Швейцарии, а затем окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «международные экономические отношения». До основания девелопера «Хаттон», который был создан в 2016 году, Давыдик работал в девелоперской компании MR Group. Там занимался управлением инвестиционно-строительными объектами и сдал в эксплуатацию более двадцати жилых и коммерческих проектов.

Дальнейшая судьба "Бената" в руках Давыдика и его бизнес-империи неизвестна, также как и планы бизнесмена по покорению тюменского плацдарма. Связаться с компанией, купившей тюменский алкозавод, не предсавляется возможным: в открытых источниках указан только ее адрес, телефоны и адреса электронной почты отсутствуют. Однако, если у представителей "Амура" или самого Давыдика возникнет желание поделиться информацией о причинах покупки непрофильного актива в неродном регионе, URA.RU готово предоставить такую возможность.

