Во власти бизнес-империи: что известно о компании, купившей тюменский алкозавод

Что ждет тюменского производителя водки после смены владельца, пока неясно Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Компания «Амур», купившая тюменский алкогольный завод «Бенат» за 10% его рыночной стоимости, входит в состав крупной бизнес-империи, которой управляет московский бизнесмен Илья Давыдик. Что известно о покупателе и его бенефициарах — в материале URA.RU.

Что за компания «Амур»

ООО «Амур» было основано в 2024 году и находится под управлением компании «Управление Активами Созвездие». Нвнешним учредителем «Амура» значится ООО «Матрешка», расположенное в Москве. Покупатель «Бената» не успел показать пока ни одной бухгалтерской отчетности, а стоимость бизнеса оценивается в -95 тысяч рублей. Соответственно ни истории судов, ни негативного шлейфа за «Амуром» не тянется.

Как «Амур» связан с бизнес-империей Давыдика

А вот руководителем и соучредителем «Макртешки» с долей в 50% уже напрямую является Илья Давыдик. В Тюмени о нем известно не многое, однако система прослеживаемости бизнеса СБИС дает достаточно информации.

Продолжение после рекламы

Для нового владельца «Бенат» не является профильным активом Фото: Виктория Аввакумова © URA.RU

Известно, что среди компаний, которыми Давыдик управляет либо которые учредил, значатся, в основном, застройщики и фирмы, управляющие или приобретающие недвижимость. Среди них — девелопер «Хаттон», строящий жилье бизнес-класса в Москве. Кроме того, в списке — спецзастройщики и венчурный инвестор. Своему совладельцу все эти бизнесы принесли в 2024 году выручку в 1,7 миллиона рублей. Ранее бизнес-интересы Давыдика за пределы Москвы не выходили.

Что известно о самом Давыдике

Информации о бизнесмене в открытых источниках не много. Среднее образование он получил в Швейцарии, а затем окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «международные экономические отношения». До основания девелопера «Хаттон», который был создан в 2016 году, Давыдик работал в девелоперской компании MR Group. Там занимался управлением инвестиционно-строительными объектами и сдал в эксплуатацию более двадцати жилых и коммерческих проектов.