Во власти бизнес-империи: что известно о компании, купившей тюменский алкозавод
Компания «Амур», купившая тюменский алкогольный завод «Бенат» за 10% его рыночной стоимости, входит в состав крупной бизнес-империи, которой управляет московский бизнесмен Илья Давыдик. Что известно о покупателе и его бенефициарах — в материале URA.RU.
Что за компания «Амур»
ООО «Амур» было основано в 2024 году и находится под управлением компании «Управление Активами Созвездие». Нвнешним учредителем «Амура» значится ООО «Матрешка», расположенное в Москве. Покупатель «Бената» не успел показать пока ни одной бухгалтерской отчетности, а стоимость бизнеса оценивается в -95 тысяч рублей. Соответственно ни истории судов, ни негативного шлейфа за «Амуром» не тянется.
Как «Амур» связан с бизнес-империей Давыдика
А вот руководителем и соучредителем «Макртешки» с долей в 50% уже напрямую является Илья Давыдик. В Тюмени о нем известно не многое, однако система прослеживаемости бизнеса СБИС дает достаточно информации.
Для нового владельца «Бенат» не является профильным активом
Известно, что среди компаний, которыми Давыдик управляет либо которые учредил, значатся, в основном, застройщики и фирмы, управляющие или приобретающие недвижимость. Среди них — девелопер «Хаттон», строящий жилье бизнес-класса в Москве. Кроме того, в списке — спецзастройщики и венчурный инвестор. Своему совладельцу все эти бизнесы принесли в 2024 году выручку в 1,7 миллиона рублей. Ранее бизнес-интересы Давыдика за пределы Москвы не выходили.
Что известно о самом Давыдике
Информации о бизнесмене в открытых источниках не много. Среднее образование он получил в Швейцарии, а затем окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «международные экономические отношения». До основания девелопера «Хаттон», который был создан в 2016 году, Давыдик работал в девелоперской компании MR Group. Там занимался управлением инвестиционно-строительными объектами и сдал в эксплуатацию более двадцати жилых и коммерческих проектов.
Дальнейшая судьба "Бената" в руках Давыдика и его бизнес-империи неизвестна, также как и планы бизнесмена по покорению тюменского плацдарма. Связаться с компанией, купившей тюменский алкозавод, не предсавляется возможным: в открытых источниках указан только ее адрес, телефоны и адреса электронной почты отсутствуют. Однако, если у представителей "Амура" или самого Давыдика возникнет желание поделиться информацией о причинах покупки непрофильного актива в неродном регионе, URA.RU готово предоставить такую возможность.
