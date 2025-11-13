Логотип РИА URA.RU
Под Тюменью создадут особую территорию для двух новых туристических проектов

Под Тюменью появится особо охраняемая рекреационная территория
13 ноября 2025 в 13:26
Новые термы появятся под Тюменью, в районе села Кулаково

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Под Тюменью вблизи села Кулаково создадут особо охраняемую территорию рекреационного назначения, на которой расположатся современный конно-спортивный комплекс и термальный парк. Для этого земли сельскохозяйственного назначения переведут в новую категорию. Соответствующий законопроект разработан правительством региона.

«Проект „О создании особо охраняемой территории регионального значения рекреационного назначения“ разработан в целях развития инвестиционного и туристического потенциала региона. На земельных участках (форма собственности частная), предлагаемых к отнесению к землям ООТ, планируется реализация инвестиционных проектов по созданию современного конно-спортивного комплекса и строительству термального парка (Кипрея)», — говорится в документе.

Новая зона расположится в районе села Кулаково под Тюменью. Чтобы проекты можно было реализовать, существующие в этом месте сельхозземли нужно перевести в новый статус, так как сейчас на них нельзя вести строительство.

Как ранее писало URA.RU, проект «Кипрея» принадлежит холдингу тюменского олигарха Владимира Шевчика. Он также является владельцем курорта «Марциаль» и аквапарка «Лето Лето».

