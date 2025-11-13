Под Тюменью создадут особую территорию для двух новых туристических проектов
Новые термы появятся под Тюменью, в районе села Кулаково
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Под Тюменью вблизи села Кулаково создадут особо охраняемую территорию рекреационного назначения, на которой расположатся современный конно-спортивный комплекс и термальный парк. Для этого земли сельскохозяйственного назначения переведут в новую категорию. Соответствующий законопроект разработан правительством региона.
«Проект „О создании особо охраняемой территории регионального значения рекреационного назначения“ разработан в целях развития инвестиционного и туристического потенциала региона. На земельных участках (форма собственности частная), предлагаемых к отнесению к землям ООТ, планируется реализация инвестиционных проектов по созданию современного конно-спортивного комплекса и строительству термального парка (Кипрея)», — говорится в документе.
Новая зона расположится в районе села Кулаково под Тюменью. Чтобы проекты можно было реализовать, существующие в этом месте сельхозземли нужно перевести в новый статус, так как сейчас на них нельзя вести строительство.
Как ранее писало URA.RU, проект «Кипрея» принадлежит холдингу тюменского олигарха Владимира Шевчика. Он также является владельцем курорта «Марциаль» и аквапарка «Лето Лето».
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!