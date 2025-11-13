Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В Пермском крае осудили 16-летнюю мать, выбросившую дочь из окна

Юной пермячке, выбросившей младенца из окна, назначили год ограничения свободы
13 ноября 2025 в 13:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Суд признал девушку виновной

Суд признал девушку виновной

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае вынесли приговор несовершеннолетней матери, которая в Березниках выкинула из окна свою новорожденную дочь. Девушке назначили наказание в виде ограничения свободы.

«В ходе следствия девушка находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, проведены необходимые судебные экспертизы. Приговором суда назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

Уголовное дело возбудили после того, как в августе 2025 года во дворе дома в Березниках Пермского края было обнаружено тело новорожденной девочки. Известно, что 16-летняя мать выбросила ее из окна, решив, что младенец мертв. В ходе расследования было установлено, что семья, в которой живет мать погибшего ребенка, благополучная. Отцу девочки исполнилось 14 лет.

Материал из сюжета:

В Березниках на улице нашли мертвого младенца

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал