В Пермском крае осудили 16-летнюю мать, выбросившую дочь из окна

В Пермском крае вынесли приговор несовершеннолетней матери, которая в Березниках выкинула из окна свою новорожденную дочь. Девушке назначили наказание в виде ограничения свободы.

«В ходе следствия девушка находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, проведены необходимые судебные экспертизы. Приговором суда назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

Уголовное дело возбудили после того, как в августе 2025 года во дворе дома в Березниках Пермского края было обнаружено тело новорожденной девочки. Известно, что 16-летняя мать выбросила ее из окна, решив, что младенец мертв. В ходе расследования было установлено, что семья, в которой живет мать погибшего ребенка, благополучная. Отцу девочки исполнилось 14 лет.