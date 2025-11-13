Ушел из жизни художник, известный по картинам в Пермской галерее

Ему было 95 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На 95-м году жизни 8 ноября не стало художника Павла Никонова. Он внес значительный вклад в развитие «сурового стиля» в живописи. Произведения мастера представлены в ведущих музейных собраниях страны, в том числе в Пермской галерее.

«Павел Никонов родился 30 мая 1930 года в Москве. Получив образование в художественном институте имени Сурикова, он впоследствии стал преподавателем этого учебного заведения. За свои достижения в искусстве Никонов был удостоен званий академика, народного художника России, профессора, а также дважды становился лауреатом Государственной премии Российской Федерации и входил в президиум Российской академии художеств», — сообщает Пермская художественная галерея в соцсети «ВКонтакте».

В Пермской галерее подчеркнули, что он принадлежал к поколению художников-шестидесятников, которые стали основоположниками «сурового стиля». Данное направление характеризовалось стремлением к правдивому и лаконичному отображению быта и трудовой жизни советских людей. Творчество Никонова отличается сдержанной эмоциональностью и глубоким уважением к человеческому достоинству.

