Ушел из жизни художник, известный по картинам в Пермской галерее
Ему было 95 лет
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
На 95-м году жизни 8 ноября не стало художника Павла Никонова. Он внес значительный вклад в развитие «сурового стиля» в живописи. Произведения мастера представлены в ведущих музейных собраниях страны, в том числе в Пермской галерее.
«Павел Никонов родился 30 мая 1930 года в Москве. Получив образование в художественном институте имени Сурикова, он впоследствии стал преподавателем этого учебного заведения. За свои достижения в искусстве Никонов был удостоен званий академика, народного художника России, профессора, а также дважды становился лауреатом Государственной премии Российской Федерации и входил в президиум Российской академии художеств», — сообщает Пермская художественная галерея в соцсети «ВКонтакте».
В Пермской галерее подчеркнули, что он принадлежал к поколению художников-шестидесятников, которые стали основоположниками «сурового стиля». Данное направление характеризовалось стремлением к правдивому и лаконичному отображению быта и трудовой жизни советских людей. Творчество Никонова отличается сдержанной эмоциональностью и глубоким уважением к человеческому достоинству.
К числу наиболее известных работ художника относятся полотна «Геологи» (1962), «Пир» (1968), «Гроза» (1986) и «Кузнецы» (1995). В новом здании Пермской государственной художественной галереи, расположенном в культурном кластере «Завод Шпагина», посетители могут ознакомиться с такими произведениями мастера, как «Автопортрет» (1977), «Уборка сена» (1975), а также «Пейзаж» и «Зимний пейзаж», созданные в 1970-е годы. «Автопортрет» является частью постоянной экспозиции галереи.
