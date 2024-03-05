05 марта 2024

Оборонный завод выкупил заброшенную базу отдыха под Курганом. Фото

Оборонный завод «Курганприбор» выкупил заброшенную базу отдыха «Грин Парк»
© Служба новостей «URA.RU»
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«Курганприбор» выкупил базу отдыха «Грин Парк» Фото:

Оборонный завод «Курганприбор» выкупил заброшенную базу отдыха на «курганской Рублевке». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, приближенные к предприятию.

«Оборонный завод „Курганприбор“ выкупил заброшенную базу отдыха „Грин Парк“. Планируют запустить в работу коттеджи и очистить озеро рядом с комплексом», — рассказал инсайдер. На предприятии данную информацию URA.RU подтвердили.

База отдыха «Грин Парк» находится в деревне Северянка Кетовского округа. По открытым данным, двухэтажный комплекс «Грин Парк» площадью 150 квадратов включает в себя кухню, столовую, гостиную, баню, душ и четыре спальни. Также имеется собственная пляжная и парковочная зоны.

Ранее URA.RU писало, что завод «Курганприбор» начал строить дома. Уже ведутся работы на одной из четырех площадок. Планируется строительство около 10 тысяч квадратов жилья.

«Курганприбор» выкупил заброшенную базу отдыха «Грин Парк»
«Курганприбор» выкупил заброшенную базу отдыха «Грин Парк»
Фото:
Комплекс включает в себя двухэтажный коттедж, пляжную зону и место для парковки
Комплекс включает в себя двухэтажный коттедж, пляжную зону и место для парковки
Фото:
Рядом находится озеро, на котором организуется рыбалка
Рядом находится озеро, на котором организуется рыбалка
Фото:

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Оборонный завод «Курганприбор» выкупил заброшенную базу отдыха на «курганской Рублевке». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, приближенные к предприятию. «Оборонный завод „Курганприбор“ выкупил заброшенную базу отдыха „Грин Парк“. Планируют запустить в работу коттеджи и очистить озеро рядом с комплексом», — рассказал инсайдер. На предприятии данную информацию URA.RU подтвердили. База отдыха «Грин Парк» находится в деревне Северянка Кетовского округа. По открытым данным, двухэтажный комплекс «Грин Парк» площадью 150 квадратов включает в себя кухню, столовую, гостиную, баню, душ и четыре спальни. Также имеется собственная пляжная и парковочная зоны. Ранее URA.RU писало, что завод «Курганприбор» начал строить дома. Уже ведутся работы на одной из четырех площадок. Планируется строительство около 10 тысяч квадратов жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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