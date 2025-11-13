Логотип РИА URA.RU
В центре Перми посетитель кафе открыл стрельбу

13 ноября 2025 в 14:19
Оружие и алкоголь плохо совмещаются

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми в ночь на 13 ноября молодой человек открыл огонь по посетителям кафе. Одного из пострадавших увезли в больницу. Сам нападавший задержан. Травматический пистолет находился у него законно, рассказали в полиции.

«Молодой человек 2003 года рождения в ходе конфликта с посетителями произвел выстрел из зарегистрированного травматического пистолета в мужчину 1996 года рождения. Пострадавший доставлен в больницу с огнестрельной раной плеча, после оказания медпомощи отпущен. Кроме этого, в ходе потасовки ушиб головы получил юноша 2007 года рождения, который также после оказания медпомощи отпущен», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Стрелявший задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

