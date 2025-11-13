Власти пермского Горнозаводска отреагировали на гибель в зоне СВО экс-мэра города Афанасьева
Прощание с Александром Афанасьевым пройдет в горнозаводском ДК
Фото: Илья Московец © URA.RU
Администрация Горнозаводского округа Пермского края официально подтвердила информацию о гибели в зоне проведения спецоперации бывшего главы муниципалитета Александра Афанасьева. На своих страницах в соцсетях мэрия выразила соболезнования родным и близким экс-главы округа.
«Администрация Горнозаводского муниципального округа с прискорбием сообщает, что в ходе специальной военной операции погиб Афанасьев Александр Николаевич. На всех этапах трудовой деятельности его отличали профессионализм, человечность, дипломатичность и уважение к коллегам и жителям родного округа. При чутком руководстве Александра Николаевича в округе было реализовано множество проектов. За большой вклад в развитие округа он неоднократно был отмечен благодарственными письмами губернатора Пермского края. Александр Николаевич был замечательным мужем, отцом и дедом. Приносим соболезнования родным и близким», — говорится в посте, который опубликовала мэрия.
Афанасьев отправился на спецоперацию в декабре 2024 года, но вскоре стало известно о том, что он пропал без вести в зоне боевых действий. URA.RU писало, что прощание с экс-главой Горнозаводска состоится в городском ДК имени Л. И. Бэра.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!