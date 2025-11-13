Власти пермского Горнозаводска отреагировали на гибель в зоне СВО экс-мэра города Афанасьева

«Администрация Горнозаводского муниципального округа с прискорбием сообщает, что в ходе специальной военной операции погиб Афанасьев Александр Николаевич. На всех этапах трудовой деятельности его отличали профессионализм, человечность, дипломатичность и уважение к коллегам и жителям родного округа. При чутком руководстве Александра Николаевича в округе было реализовано множество проектов. За большой вклад в развитие округа он неоднократно был отмечен благодарственными письмами губернатора Пермского края. Александр Николаевич был замечательным мужем, отцом и дедом. Приносим соболезнования родным и близким», — говорится в посте, который опубликовала мэрия.