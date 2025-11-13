Генпрокуратура резко отменила проверку в Пермском крае

Ревизоры из Москвы передумали ехать в Пермь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Проверку из Москвы в прокуратуре Пермского края отменили. Как сообщили источники в политэлитах, ревизоры сдали билеты до Перми. Они должны были приступить к работе в Прикамье на следующей неделе.

«Комплексная проверка отменилась буквально 12 ноября. Вся бригада проверяющих сдала купленные билеты до Перми», — отметил инсайдер.

По его данным, это связано со сменой приоритетов в Москве. Якобы ревизоров перенаправили в Ленобласть, где осенью задержали сразу трех прокуроров. URA.RU направило запрос в пресс-службу прокуратуры Пермского края, на момент публикации ответ не был получен.

