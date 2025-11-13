В Перми отключат воду более чем в сотне домов

На сетях будут проводить ремонтные и восстановительные работы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми более сотни домов останутся без воды с 14 по 30 ноября. Водоснабжение будут отключать не более чем на сутки. Об этом сообщается на сайте компании «Новогор-Прикамье».

«С 9:00 до 15:00 14 ноября холодное водоснабжение отключат по улицам Максима Горького (№№54, 58, 64, 64/1), Малой Ямской (№№2а, 5а), Николая Островского (№№49, 53, 55), Пушкина (№№26, 28а)», — говорится в сообщении.

С 10:00 14 ноября на сутки без воды останется дом по улице Целинной, 57. С 10:00 до 19:00 17 ноября воды не будет в домах №№ 5, 9, 10, 14б по улице Максима Горького.

С 9:30 до 19:30 18 ноября водоснабжения не станет на улицах:

Лужской, 10, 11, 14;

Саянской, 3, 5, 7, 9;

Сивашской, 6;

Хвойной, 3, 10, 12, 14;

Щигровской, 4а, 6, 10, 18а;

Ядринской, 18.

С 10:00 18 ноября запланировано отключение на сутки по улице Максима Горького, 45. На следующий день воды не будет с 9:00 до 18:00 на улице Углеуральской, 22.

С 10:00 21 ноября на 24 часа холодную воду отключат по улицам:

Газеты «Звезда», 5;

Советской, 39, 46;

Баранчинской, 12;

Гашкова, 3, 9, 9б;

Соликамской, 246.

С 9:30 до 22:00 22 ноября холодная вода пропадет на улицах Народовольческой, 37, а также Революции (№№3, 3/1, 3/2, 3/4б, 3/4в, 3/5, 3/6, 3/7, 3а, 3г). С 9:00 до 19:00 24 ноября отключение продлится по улице Генерала Черняховского, 11, 13, 15, 17.

С 9:00 25 ноября сутки не будет воды по улицам Луньевской, 1 и Вильямса (№№1, 3а, 3б, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25). С 9:30 26 ноября на четыре часа воду отключат по улицам Блюхера, 3, 3а, 5, 7, 7а и шоссе Космонавтов, 82.

С 9:00 до 19:00 28 ноября холодной воды лишатся жители домов по улицам:

Вильямса, 49, 53а, 53б, 55;

Кабельщиков, 10;

Маршала Толбухина, 16, 18.

С 10:00 29 ноября до 10:00 30 ноября водоснабжение пропадет по улицам:

бульвар Гагарина, 15, 17, 19;

Красновишерская, 35, 35а, 37, 39, 44, 46, 61, 63;

Краснокамская, 16, 24;

Крупской, 5, 5а, 12;

Степана Разина, 34, 34/2, 34/3, 34/4, 36, 38;

Фрезеровщиков, 57, 59, 61, 67, 86, 94.









