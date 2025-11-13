Самая дешевая квартира в хрущевке продается в Пермском крае

Цена квартиры — 350 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В России самая дешевая квартира в хрущевке продается за 350 тысяч рублей. Объект расположен в Губахинском муниципальном округе Пермского края.

«Речь идет о двухкомнатной квартире площадью 43,8 квадратных метра в доме 1965 года постройки. Квартира не отремонтирована», — пишет ТАСС со ссылкой на главного аналитика компании «Циан» Алексея Попова.

На втором месте по доступности — трехкомнатная квартира в хрущевке в поселке Черемухово Свердловской области. Стоимость объекта составляет 360 тысяч рублей. Квартира площадью 54,9 квадратных метра находится на первом этаже пятиэтажного панельного дома 1965 года постройки и также не отремонтирована.

Третью позицию занимает двухкомнатная квартира в поселке городского типа Никель Мурманской области. Объект расположен на первом этаже дома 1968 года постройки, имеет пластиковые окна и предлагается к продаже за 590 тысяч рублей. В объявлении указано, что возможен торг. Площадь квартиры составляет 41,2 квадратных метра.