Жители пермских новостроек пытаются прогнать пункт обогрева для бездомных

В Перми начал работать пункт обогрева бездомных на улице Емельяна Ярославского, 62. Но жители новостроек, расположенных рядом, оказались против такого соседства. Тогда для пункта нашли место на улице Васильева, но палатка по-прежнему остается в микрорайоне Крохалева. Об этом URA.RU рассказал житель новостройки Александр.

Он добавил, что соседи писали обращение в администрацию города. Там им ответили, что АНО «Территория добра» получило разрешение на размещение пункта обогрева в микрорайоне Крохалева до 31 марта 2026 года, но 7 ноября его отозвали. Палатку было решено перенести на улицу Васильева. Волонтеры АНО «Территория добра» сообщили пермякам, что пункт был организован на средства президентского гранта. Они не могут сменить место, так как у них пока нет газели для переезда. В предыдущие годы палатку устанавливали на перекрестке улиц Подгорной и Эпроновской, но сейчас там идет строительство жилого комплекса. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии. Ответ на него ожидается.